Россия хочет одеть белорусов в форму РФ – секретарь СНБО

Россия разрабатывает спецоперацию, в рамках которой планирует переодеть белорусских военных в форму РФ и отправить на войну в Украину.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация РФ. Они сегодня очень хотят надеть форму РФ на белорусских военных.

Часть из них отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и те спецслужбы, которые там находятся на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить на нашу территорию".

Детали: Данилов подчеркнул, что украинские войска готовы к такому развитию событий.

"И я предупреждаю: если мы здесь будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как сегодня россияне вместе с чеченами", - сказал он.

Секретарь СНБО заявил, что разделяет россиян и чеченов, поскольку это два совершенно разных народа.

"Чечены сегодня выполняют ту функцию, которую раньше выполняли НКВДисты. Когда кто-то отступал, они стреляли им в спину. Тот случай, который вчера произошел на территории Киевской области, когда чечены застрелили 12 россиян – это ситуация, которая выходит за пределы здравого смысла", – заявил Данилов.