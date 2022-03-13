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Погибший в Ирпене журналист Рено готовил фильм о беженцах для журнала Time

Воскресенье, 13 марта 2022, 21:27

51-летний гражданин США Брент Рено, погибший в воскресенье при обстреле в Ирпене, выполнял в Украине редакционную задачу американского журнала Time.

Источник: заявление Time, главный редактор УП Севгиль Мусаева.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте издания, Брент работал в Украине над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

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Детали: Рено был военным репортером, документалистом, работал в Афганистане и Ираке.

Его работы получали самые высокие награды на фестивалях документального кино.

Брент Рено был стипендиат программы Nieman в 2019 году в Гарварде, где познакомился с Севгиль Мусаевой.

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Мусаева дословно: "Вместе с Хуаном Арредондо, колумбийским журналистом, они приехали в Украину 5 марта. С тех пор коллеги побывали во многих городах на границе, во Львове, снимали беженцев в Житомире и Бердичеве.

Утром 13 марта Хуан и Брент решили снять историю об Ирпене и эвакуации оттуда. Приблизительно в 14 часов они прибыли на место: переводчик и водитель остались в машине, а журналисты пошли за мост в Ирпене для того, чтобы снять эвакуируемых людей.

В это время произошел обстрел. Брента ранили в шею, Хуана – в ногу. Брент скончался почти сразу, Хуана отвезли в больницу "Охматдет".

Брент был очень талантливым режиссером-документалистом, одним из лучших. Он был удивительным человеком".

Брент Рено
Брент Рено

Главная редактор УП также привела цитату из гарвардского эссе Брента:

"Но есть и другое, о чем я постоянно думаю. Несмотря на опасность работы в зоне боевых действий, и я совсем не хочу приуменьшать эту опасность, иногда мне кажется, что я действительно избежал пули, делая то, что делаю. Несмотря на опасность, которую несет эта профессия, я все больше осознаю, что самое здоровое, что я когда-либо делал, - это успешно жил далеко от того места, откуда я родом".

Темы: СМИИрпеньСШАвойна
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