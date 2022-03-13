В Херсонской области поселок самостоятельно борется с оккупантами

В Херсонской области громада поселка Высокополье самостоятельно отбивается от атак российских оккупантов, несмотря на обстрелы из тяжелой артиллерии.

Источник: facebook-страница бывшего главы Херсонской облгосадминистрации Бориса Силенкова

Прямая речь Силенкова: "Сегодня, около 16.00, орки градами ударили по селу Высокополье. Прямое попадание в детсад, выведена из строя газотранспортная сеть. Отсутствует свет. Повреждены дома. Это единственная громада в области, которая открыто вступила в бой с оккупантами".

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Детали: По словам Силенкова, жители Высокополья третьи сутки подряд защищают поселок от наступления российских захватчиков.

Кроме того, экс-политик утверждает, что российские войска совершают наступление с двух направлений – со стороны Нововоронцовки на востоке и Великой Александровки с юго-запада.

Поселок находится вблизи административной границы Херсонской и Днепропетровской областей. Недалеко от села расположены мощности Криворожской теплоэлектростанции.

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Что было раньше: По оперативным данным Генерального штаба Вооруженных Сил, российские оккупанты сосредоточивают силы для наступления на Кривой Рог.