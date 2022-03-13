Из 14 запланированных на воскресенье гумкоридоров сработали всего 9

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге 13 марта рассказала о том, сколько человек удалось эвакуировать в течение дня.

Источник: видео в Telegram Офиса президента

Детали: Она констатировала, что Мариуполь испытывает непрерывные обстрелы и гуманитарный груз остался заблокированным в Бердянске – на полпути в город. "Мы возобновим попытку доехать, прорваться в родной нам Мариуполь завтра утром", - пообещала Верещук.

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По ее словам, для городов Попасна, Счастья и поселка Горная эвакуация не произошла из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

Город Пологи Запорожской области – коридор был заблокирован из-за постоянных обстрелов.

Из города Бородянка с третьей попытки открытия коридора удалось спасти 600 человек и довезти в Житомир. Город Буча – эвакуировано 600 человек.

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Из Киевской области всего удалось эвакуировать 3950 человек, в Луганской области спасено 1600 человек.

Прямая речь: "Всего из-под постоянных обстрелов удалось вывезти более 5500 человек".