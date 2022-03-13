В Луганской области организовуют 14 марта массовую эвакуацию людей

Военная администрация Луганской области организует 14 марта сбор людей из разных населенных пунктов на железнодорожной станции Новозолотаревка для эвакуации.

Источник: facebook-страница руководителя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая

Прямая речь Гайдая: "Завтра, 14.03.2022, планируется эвакуация автобусами на железнодорожную станцию ​​Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00).

В первую очередь женщины, дети и пожилые люди!

Эвакуация начнется при фактическом режиме тишины.".

Детали: В Луганской ВГА обнародовали место и время сбора для людей, где их будут ждать автобусе.

Далее их повезут на станцию ​​Новозолотаревка.

В частности, эвакуация касается жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Золотого, Горского.

С местом и временем сбора по каждому населенному пункту можно ознакомиться по ссылке.

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