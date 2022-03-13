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В Луганской области организовуют 14 марта массовую эвакуацию людей

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 23:24
фото иллюстративное getty images

Военная администрация Луганской области организует 14 марта сбор людей из разных населенных пунктов на железнодорожной станции Новозолотаревка для эвакуации.

Источник: facebook-страница руководителя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая

Прямая речь Гайдая: "Завтра, 14.03.2022, планируется эвакуация автобусами на железнодорожную станцию ​​Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00).

В первую очередь женщины, дети и пожилые люди!

Эвакуация начнется при фактическом режиме тишины.".

Детали: В Луганской ВГА обнародовали место и время сбора для людей, где их будут ждать автобусе.

Далее их повезут на станцию ​​Новозолотаревка.

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В частности, эвакуация касается жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Золотого, Горского.

С местом и временем сбора по каждому населенному пункту можно ознакомиться по ссылке.

Предыстория:

  • В течение 13 марта эвакуировать людей из Попасной, Счастья и Горского в Луганской области не удалось из-за того, что российские оккупанты продолжали совершать обстрелы маршрутов гуманитарных коридоров.
  • Русские захватчики ведут огонь по городам и селам Луганской области из тяжелой артиллерии, в том числе стреляли из танка в дом для пожилых людей.
  • Ночью на 13 марта оккупанты с самолетов сбросили фосфорные снаряды в Попасной, запрещенные Женевскими конвенциями.

Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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