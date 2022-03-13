Российские дипломы больше не будут признавать за границей – AACSB

Ассоциация по развитию бизнес-школ AACSB совместно с другими ассоциациями не будет признавать дипломы об образовании, выданные российскими вузами.

Источник: заявление AACSB

Дословно: "Наши коллеги из российских университетов, которые на протяжении многих лет были сотрудничающими и поддерживающими участниками наших глобальных сетей, оказались в беспрецедентном и крайне сложном положении из-за решений и действий своего правительства.

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Тем не менее, мы приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации в российских учреждениях до дальнейшего уведомления".

Детали: Речь идет об AACSB (Ассоциации по развитию бизнес-школ), Business Graduates Association (Ассоциации выпускников бизнес-школ), AMBA (Ассоциация MBA программ), EFMD (Глобальной сети бизнес-школ).

Эти ассоциации решили остановить аккредитацию всех университетов из России из-за войны, которую она развернула в Украине.

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Отмечается, что AACSB, Ассоциация MBA (AMBA) и Ассоциация выпускников бизнес-школ (BGA) и EFMD солидарны с народом Украины.

Дословно: "Являясь мировыми лидерами в области бизнес-образования, наши организации поддерживают и служат педагогам и лидерам в более чем 150 странах и территориях благодаря нашей приверженности ценностям мира, безопасности, свободы, разнообразия и социальной ответственности.

Мы глубоко обеспокоены стремительно нарастающим гуманитарным кризисом, возникшим в результате российского вторжения в Украину, и мы полны решимости поддерживать наши украинские бизнес-школы и их сотрудников, преподавателей и студентов в их защите своего образа жизни и суверенитета".