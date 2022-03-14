Во Франции задержали активистов, занявших виллу дочери Путина в Биаррице

Французская полиция в понедельник задержала двух активистов, которые занимали роскошную виллу в Биаррице, которую связывают с бывшим зятем президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Француз Пьер Афнер и белорусский политический беженец Сергей Савельев попали на виллу в воскресенье, намереваясь предоставить дом с восемью спальнями для размещения украинских беженцев.

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"Пока власти США, Великобритании и Франции ищут способы экономически действовать против России, мы предпринимаем свои собственные действия", — сказал Савельев на видео, снятом на территории виллы.

Виллу связывают с Кириллом Шамаловым, бывшим зятем Путина и заместителем председателя нефтехимической компании "Сибур".

Шамалов не входит в список богатых российских бизнесменов и других представителей элиты страны, против которых введены санкции ЕС в связи с вторжением Москвы в Украину. Но Шамалов попал под санкции Великобритании.

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Двое задержанных активистов заявили, что обнаружили счета за коммунальные услуги и коммунальные платежи, адресованные компании SCI Atlantic и Татьяне Шамаловой. SCI Atlantic — фирма по недвижимости, директором которой, согласно документам французской компании, является Шамалов.

Вилла Шамалова – не единственный дворец Путина в Биаррице. Радио Europe 1 со ссылкой на французские спецслужбы опубликовало информацию о том, что в 1996 году он купил бывшую виллу Стравинского, расположенную по адресу 9 rue de la Fregate также в Биаррице.

Есть в Биаррице и третья вилла, связанная с Путиным, это дом его бывшей жены, теперь принадлежащий ее новому мужу Артуру Очеретному. После начала войны активисты раскрасили стены виллы в цвета украинского флага.