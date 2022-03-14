Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Франции задержали активистов, занявших виллу дочери Путина в Биаррице

"Европейская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 21:02

Французская полиция в понедельник задержала двух активистов, которые занимали роскошную виллу в Биаррице, которую связывают с бывшим зятем президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Француз Пьер Афнер и белорусский политический беженец Сергей Савельев попали на виллу в воскресенье, намереваясь предоставить дом с восемью спальнями для размещения украинских беженцев.

Реклама:

"Пока власти США, Великобритании и Франции ищут способы экономически действовать против России, мы предпринимаем свои собственные действия", — сказал Савельев на видео, снятом на территории виллы.

Виллу связывают с Кириллом Шамаловым, бывшим зятем Путина и заместителем председателя нефтехимической компании "Сибур".

Шамалов не входит в список богатых российских бизнесменов и других представителей элиты страны, против которых введены санкции ЕС в связи с вторжением Москвы в Украину. Но Шамалов попал под санкции Великобритании.

ВИДЕО ДНЯ

Двое задержанных активистов заявили, что обнаружили счета за коммунальные услуги и коммунальные платежи, адресованные компании SCI Atlantic и Татьяне Шамаловой. SCI Atlantic — фирма по недвижимости, директором которой, согласно документам французской компании, является Шамалов.

Вилла Шамалова – не единственный дворец Путина в Биаррице. Радио Europe 1 со ссылкой на французские спецслужбы опубликовало информацию о том, что в 1996 году он купил бывшую виллу Стравинского, расположенную по адресу 9 rue de la Fregate также в Биаррице.

Есть в Биаррице и третья вилла, связанная с Путиным, это дом его бывшей жены, теперь принадлежащий ее новому мужу Артуру Очеретному. После начала войны активисты раскрасили стены виллы в цвета украинского флага.

Темы: ФранцияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Франция
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Последние новости
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: