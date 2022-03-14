В Беларуси у границы с Украиной заметили движение военной техники
Около 30 единиц военной техники Беларуси заметили в селе Завышье в 8 км от границы с Украиной.
Источник: белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter
Belarusian equipment was seen this evening in the village of Zavyshye (Ivanava district, Brest region), 8 km from the border with Ukraine.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022
The video shows an armored personnel carrier with an identification mark – a red square.
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Детали: Белорусскую военную технику видели в понедельник вечером в селе Завышье (Ивановский район Брестской области) в 8 км от границы с Украиной.
Мотолько опубликовал видео, на котором виден БТР с опознавательным знаком – красным квадратом.
Сообщается, что в понедельник на этом участке было отмечено около 30 единиц техники Вооруженных сил Беларуси.
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Также MotolkoHelp сообщает, что с аэродрома Боков (Мозырьский район Гомельской области) в понедельник вылетали вертолеты в направлении Киева и Чернигова.
Кроме того, в Йельске (Гомельская область) была замечена разгрузка поезда с танками и другой российской военной техникой с отметкой "V".
The unloading of a train with tanks and other Russian military equipment with “V” marks was spotted today (14.03) in Yelsk (Gomel region, Belarus). pic.twitter.com/bcauVKHWU3— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022
Технику вывезли в сторону трассы Р-31. Дальнейшее направление – Наровля (Гомельская область) или пункт пропуска Новая Рудня на белорусско-украинской границе.
Что предшествовало: Ранее в понедельник MotolkoHelp сообщал, что по территории Беларуси продолжают двигаться в сторону Украины колонны военной техники как с российскими, так и с белорусскими номерами, кроме того, там заметили машины дорожно-патрульной службы из Чечни.