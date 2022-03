В Беларуси у границы с Украиной заметили движение военной техники

Около 30 единиц военной техники Беларуси заметили в селе Завышье в 8 км от границы с Украиной.

Источник: белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter

Belarusian equipment was seen this evening in the village of Zavyshye (Ivanava district, Brest region), 8 km from the border with Ukraine.

The video shows an armored personnel carrier with an identification mark – a red square.

