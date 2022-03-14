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Верещук: 14 марта эвакуировали около 4 тысяч граждан. В Мариуполь не пускают

Алена МазуренкоПонедельник, 14 марта 2022, 21:45

14 марта гуманитарными коридорами удалось эвакуировать около 4 тысяч граждан.

Источник: видеообращение министра по вопросам реинтеграции ВТО Ирина Верещук

Прямая речь: "На сегодняшний день из десяти коридоров сработало всего семь... Всего с помощью гуманитарных коридоров нам удалось сегодня спасти около 4 тысяч граждан.

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Что касается Мариуполя, ситуация следующая: колонну гуманитарного груза с продуктами и медикаментами, водой для Мариуполя продолжают держать заблокированной в Бердянске".

Детали: В то же время из Мариуполя 14 марта выехали 150 легковых автомобилей.

Верещук добавила, что в Киевской области в понедельник спасены 2028 человек (из Гостомеля, Немишаева, Ворзеля, Дмитровки, Победы) и 1780 человек из Луганщины (с Северодонецка, Попасной, Горного, Рубежного, Кременной и Лисичанска).

ВИДЕО ДНЯ

Россияне нарушили договоренности по прекращению огня в Броварском районе Киевской области.

Эвакуационные автобусы не смогли проехать в деревни Богдановка, Новая Богдановка и Бобрик.

По коридорам в Луганской области при эвакуации людей со стороны оккупационных войск, несмотря на установленный режим прекращения огня, провоцировались боевые столкновения в городах Попасная и Рубежное.

Оккупанты все еще держат в плену мэра Мелитополя, неизвестно, что с Днепрорудненским мэром, похищенным 13 марта, остается в плену в Гостомеле спасатель Алексей Данченко.

Кроме того, 13 марта россияне похитили похитили главу Мелитопольского райсовета.

Темы: МариупольэвакуацияРосcиявойна
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