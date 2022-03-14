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Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 23:04
Виктор Пинчук, фото Getty Images

Украинский олигарх, зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук призывает западные страны к предоставлению Украине самолетов и оружия для защиты от российской агрессии.

Источник: колонка Пинчука в The Wall Street Journal

Детали: В колонке под названием "Украине нужно больше чем сострадание Запада, чтобы победить Россию" олигарх отмечает, что риски бездействия для Запада еще больше, чем риски поставки самолетов и оружия Украине.

Пинчук отмечает, что был глубоко тронут многочисленными проявлениями солидарности с Украиной и ее народом со стороны других стран, но пока Запад развивает сострадание, Украину разрушают.

Дословно: "Мы благодарим вас за еду, деньги, сострадание и нарисованные сине-желтые флаги. Но если вы хотите спасти нас, Украине нужны самолеты, зенитные и противотанковые ракеты, вооруженные беспилотники и другое военное оружие.

Поэтому я умоляю наших друзей на Западе: дайте нам оружие. Перестаньте покупать уголь и нефть у России. Не думайте об этом; не оценивайте варианты; не рассматривайте. Просто сделайте. Время – это жизнь. Я прошу Европейский Союз сделать Украину кандидатом на членство. Независимая Украина входит в ЕС.

Я знаю, что эти действия влекут за собой риск. Но в смертельной схватке вы не можете помочь, не рискуя. И есть еще большие риски бездействия. Что произойдет, если вы позволите России разорвать международную систему, уничтожить суверенную нацию, совершить массовые убийства?".

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Больше деталей: По мнению Пинчука, вместо того чтобы волноваться, что агрессор будет эскалировать ситуацию, нужно заставить его волноваться, "что мы также можем эскалировать".

"В этот кризисный момент украинцы не говорят SOS, спасайте наши души". Жизнь украинцев в опасности, но наши души в безопасности. Мы вам говорим: спасайте ваши души", - подчеркнул он.

Темы: ПинчуквойнаРосcия
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