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Полиция арестовала четырех "махновцев", захвативших дом Дерипаски в Лондоне

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 22:19
Полиция арестовала четырех махновцев, захвативших дом Дерипаски в Лондоне

Полиция арестовала четырех человек, захвативших имение российского олигарха Олега Дерипаски в Лондоне.

Источник: BBC News

Детали: Задержанные представились "Лондонскими махновцами" – организацией, названной в честь украинского анархиста Нестора Махно.

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Полиция арестовала упомянутых лиц около 20:00 (по киевскому времени) после того, как они взобрались на заднюю стену здания, граничащую с территорией консульства Румынии. Им предъявлены обвинения в проникновении на частную территорию.

В течение дня офицеры полиции пытались договориться с протестующими, чтобы они покинули дом. Днем полиция входила внутрь, но никого не нашла. Также полицейские установили, что никакого ущерба имуществу не нанесено.

Протестующие рассказали журналистам, что в здании где-то две сотни комнат, и они несколько раз терялись, пока бродили в имении. По их словам, там есть отдельная комната, обустроенная как кинозал, а также турецкая баня.

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"Махновцы" пристыдили британское правительство и сказали, что выполняют за них их работу по конфискации замороженных активов российских олигархов. Они хотят передать имущество украинским беженцам.

Предыстория:

  • Днем стало известно, что активисты с украинским флагом захватили имение Дерипаски в элитном районе Лондона – Белгравии. Они вывесили плакаты, что "это имущество освобождени" и "ПТН ПНХ".
  • Правительство Соединенного Королевства ввело санкции против Дерипаски за его тесные связи с Путиным и Кремлем. Все имущество Дерипаски заморожено, а также ему запрещено пересекать государственную границу Британии.
  • Олигарх стал призывать к миру после введения строгих санкций против него и экономической изоляции России. Он сказал, что "Железный занавес" уже опустился на Россию, а дефолт будет хуже 1998 года.

Темы: олигархиВеликобританияПутинкоррупция
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