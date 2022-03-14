Полиция арестовала четырех "махновцев", захвативших дом Дерипаски в Лондоне

Полиция арестовала четырех человек, захвативших имение российского олигарха Олега Дерипаски в Лондоне.

Источник: BBC News

Детали: Задержанные представились "Лондонскими махновцами" – организацией, названной в честь украинского анархиста Нестора Махно.

Полиция арестовала упомянутых лиц около 20:00 (по киевскому времени) после того, как они взобрались на заднюю стену здания, граничащую с территорией консульства Румынии. Им предъявлены обвинения в проникновении на частную территорию.

В течение дня офицеры полиции пытались договориться с протестующими, чтобы они покинули дом. Днем полиция входила внутрь, но никого не нашла. Также полицейские установили, что никакого ущерба имуществу не нанесено.

Протестующие рассказали журналистам, что в здании где-то две сотни комнат, и они несколько раз терялись, пока бродили в имении. По их словам, там есть отдельная комната, обустроенная как кинозал, а также турецкая баня.

"Махновцы" пристыдили британское правительство и сказали, что выполняют за них их работу по конфискации замороженных активов российских олигархов. Они хотят передать имущество украинским беженцам.

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