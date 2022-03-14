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Швейцария введет онлайн-регистрацию для украинских беженцев

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 22:42

Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции (SEM) планирует ввести онлайн-регистрацию для украинских беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

"Нам жаль, что беженцам часами пришлось ждать улицы",- заявляет руководитель SEM Кристин Шранер Бургенер после длинных очередей в федеральные центры убежища на выходных.

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11 марта пятницу правительство Швейцарии объявило, что убегающие от войны украинцы будут иметь право на временное разрешение S на проживание, работу и обучение в Швейцарии. Это решение вступило в силу на следующий день 12 марта.

В тот же день стало известно, что федеральные центры убежища переполнены спешащими зарегистрироваться людьми. К утру понедельника 14 марта было зарегистрировано 3843 украинца – преимущественно женщины и дети.

Онлайн-регистрация должна ускорить процесс, особенно для беженцев, которые уже нашли жилье у друзей или семьи. "Мы хотим лучше оцифровывать систему", – сказал Шранер Бургенер. Она также пообещала получить больше машин для отпечатков пальцев.

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Темы: Швейцариябеженцывойнапереселенцы
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