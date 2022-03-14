В Украине около 400 тысяч волонтеров киберармии – Госспецсвязи

Численность волонтеров украинской киберармии оценивается в 400 тысяч человек.

Источник: зампредседателя Госспецсвязи Виктор Жора, сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации

Дословно: "Украина начала формирование собственной киберармии, однако не успела завершить этот процесс. На помощь государству пришли наши киберспециалисты, лучшие в мире.

Украинская киберармия – это самоорганизованное волонтерское движение, которое сейчас мы оцениваем в 400 тысяч активистов".

Детали: Жора заверил, что украинский бизнес и государственные структуры устойчивы к киберагрессии со стороны России.

"То, что Украина обеспечивает работоспособность своей информационной инфраструктуры, как государственной, так и частной, свидетельствует о том, что мы работаем эффективно", - сказал он.

Кроме того, по словам Жоры, "ныне не до шуток всем вражеским структурам, которые непосредственно ответственны за совершение агрессии против Украины".