Русские убили телеоператора FoxNews под Киевом

Вследствие обстрела со стороны российских войск под Киевом погиб телеоператор телеканала Fox news Пьер Закревский.

Источник: Fox news

Детали: Сообщается, что ветеран боевых действий Закревский работал вместе с корреспондентом Fox news Бенджамином Холлом, когда их машину обстреляли под Киевом.

Закревскому было 55 лет.

Он работал на Fox news много лет и освещал конфликты в зонах боевых действий в Ираке, Афганистане и Сирии.

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