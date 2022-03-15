Русские убили телеоператора FoxNews под Киевом
Вторник, 15 марта 2022, 17:37
Вследствие обстрела со стороны российских войск под Киевом погиб телеоператор телеканала Fox news Пьер Закревский.
Источник: Fox news
Детали: Сообщается, что ветеран боевых действий Закревский работал вместе с корреспондентом Fox news Бенджамином Холлом, когда их машину обстреляли под Киевом.
Закревскому было 55 лет.
Он работал на Fox news много лет и освещал конфликты в зонах боевых действий в Ираке, Афганистане и Сирии.
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