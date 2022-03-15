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Русские убили телеоператора FoxNews под Киевом

Катерина ТищенкоВторник, 15 марта 2022, 17:37

Вследствие обстрела со стороны российских войск под Киевом погиб телеоператор телеканала Fox news Пьер Закревский.

Источник: Fox news

Детали: Сообщается, что ветеран боевых действий Закревский работал вместе с корреспондентом Fox news  Бенджамином Холлом, когда их машину обстреляли под Киевом.

Закревскому было 55 лет.

Он работал на Fox news много лет и освещал конфликты в зонах боевых действий в Ираке, Афганистане и Сирии.

дополняется

Темы: СМИвойна
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