Кличко: Мой брат на блокпосте – все равно, что забивать гвозди Iphone
Брат мэра Киева Владимир Кличко сосредоточил свою деятельность на международных контактах, чтобы Украина могла получать больше гуманитарной и военной помощи.
Источник: Виталий и Владимир Кличко в интервью УП
Детали: УП вспомнила, что Кличко-младший раньше записался в терроборону столицы и поинтересовалась, какие задачи он выполняет там.
Прямая речь Владимира Кличко: "В терроборону записался еще до начала войны. Процесс был достаточно сложным, но это уже не важно.
Пока в основном я нахожусь рядом с братом. И те задачи, которые получаю и выполняю – это все благодаря моим интернациональным контактам. Это помощь украинцам".
Детали: Во время ответа Владимира Кличко его перебил мэр столицы и разъяснил, почему его младший брат не дежурит на блокпостах.
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Прямая речь мэра: "Знаете, можно поставить Владимира на блокпост с автоматом что-то охранять. Но это будет выглядеть, как забивать гвозди iPhone.
У моего брата есть огромные контакты по всему миру. Эти контакты Владимир максимально эффективно использует.
"На сегодняшний день мы все активно участвуем в привлечении мировых СМИ, в привлечении гуманитарной и военной помощи.
Я считаю, что очень хорошо, что Владимир находится рядом с братом и максимально помогает мне. Бить себя в грудь ему не удобно. Но за брата я могу сказать. Он решает проблемы как лучший ассистент".