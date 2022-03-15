Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный удар по центру Донецка совершили с территории РФ – CIT

Денис КарловскийВторник, 15 марта 2022, 22:35
Ракетная часть лежит на бульваре Шевченко в Донецке 14 марта. Фото: getty images

Удар кассетными боеприпасами по центру Донецка 14 марта из комплекса "Точка-У" был нанесен с территории, контролируемой Россией.

Источник: анализ основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева в эфире "Настоящее время"

Прямая речь Левиева: Есть много фотографий, сделанных самими местными жителями Донецка и сепаратистами, где видна ракетная часть ракеты "Точка-У". "Ракетная часть" – это, грубо говоря, хвост ракеты. Она лежит на бульваре Шевченко, и по ее положению видно, что она хвостом "смотрит" на юго-восток, а, как бы, лицевой частью "смотрит" на северо-запад.

Ракетная часть – она большая, тяжелая, габаритная. Когда боевая часть отделяется в воздухе, ракетная часть сохраняет направление движения и скорость.

Ракета прилетела, судя по всему, с юго-востока. А на юго-востоке по всему промежутку дистанции 120 км – это радиус досягаемости комплекса "Точка-У" – находится территория, контролируемая российскими силами и силами сепаратистов. Там украинских сил нет.

Мы склоняемся к тому, что, с большой долей вероятности, это была провокация"

Детали: Левиев объяснил, что журналисты CIT исследуют различные военные конфликты с 2014 года, и всегда при использовании ракет комплексов "Точка-У" замечали закономерность, что падающий наземь "хвост" ракеты указывал на направление запуска.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Он также возразил, что ракету не сбивали системы ПВО, как утверждают представители формирований т.н. "ДНР"

Журналист добавил, что из видеозаписей взрыва видно, что ракета была оснащена кассетными суббоеприпасами. По его словам, это также подтверждает, что ракету не сбили в воздухе, поскольку они разорвались уже после падения боевой части на землю.

Справка: Conflict Intelligence Team – это группа международных журналистов-расследователей, исследующих ход военных конфликтов по открытым данным и свидетельствам очевидцев в соцсетях.

Предыстория:

  • 14 марта российские пропагандистские ресурсы сообщили о якобы ракетном ударе Вооруженных сил Украины по центру Донецка. Российские пропагандисты отметили, что удар был нанесен из комплекса "Точка-У". По их данным, погибли около 20 человек, и еще 28 получили ранения.
  • В то же время представитель ВСУ заверил, что украинская сторона не производила ракетных ударов по Донецку. Также он предложил сравнить состояние зданий и улиц Донецка за 8 лет войны с Украиной и состояние украинских городов Мариуполя, Харькова или Чернигова за 20 дней войны с Россией.

Темы: ДонецкРосcиявойнаДНР
powered by lun.ua
Главное сегодня

WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток

обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км

Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской

фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Все новости...
Донецк
Из-за обстрелов в Донецкой области без газа остается 15 тысяч украинцев
В Донецкой области в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод – Оператор ГТС
СБУ предупреждает, что в оккупированном Донецке готовят химатаку-провокацию
Последние новости
06:59
Генштаб: захватчики вывозят в РФ награбленные автомобили и бытовую технику
06:35
В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину
06:10
Оккупанты украли из бердянского порта 5 кораблей с зерном – председатель Запорожской ОВА
06:00
WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток
05:37
фотоПосле попадания снаряда в киевский двор эвакуировано 200 человек
05:17
Белый дом о снятии санкций с РФ: И близко не подошли к этому моменту
04:43
обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км
04:35
фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших
04:30
У Байдена официально анонсировали его визит в Польшу
04:11
Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской
Все новости...