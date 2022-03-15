Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мир должен осознавать – это начало Третьей мировой войны – Данилов

Мазуренко Алена Вторник, 15 марта 2022, 22:55

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что мир должен осознать, что война против Украины - это начало Третьей мировой войны.

Источник: Данилов в интервью НВ

Прямая речь: "Мир должен осознавать, что это начало Третьей мировой войны. Если кто-то считает, что их это обойдет, то тогда они живут в иллюзиях и не понимают, что такое путинский рашизм, что такое современная Россия...

Если Китай примет решение поддерживать Россию военной помощью, то третья мировая тогда уже будет неизбежной.

К тому же мы видели, что на Гонконгской бирже все китайские компании обрушились вслед за российскими. Если китайское руководство считает, что они (разделяют) судьбу с РФ, то это их право. Пусть попытаются бороться со всем миром".

Детали: Кроме того, по словам секретаря СНБО, сейчас дух украинского общества, военных, наших собратьев — огромный и это еще одна из причин, почему белорусские военные не хотят воевать с Украиной и ее народом.

Прямая речь: "Они владеют информацией, сколько трупов российских солдат отправляется на территорию Беларуси. Это можно было скрывать в первый, второй, третий день войны. Сейчас, когда война уже длится определенное время, весь мир уже понимает, что здесь происходит".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Данилов добавил, что российская сторона не интересуется судьбой пленных россиян в Украине. Также они не забирают тела убитых оккупантов.

Секретарь СНБО отметил, что в мире недооценили силу и потенциал украинской армии и народа: "Все разведки, включая немецкой, давали нам три-четыре дня на эту операцию. Когда кадыровцы должны были маршировать по Крещатику? Сейчас, блин! Маршировать будут у себя там дома в цинковых гробах на кладбище".

Темы: войнаДаниловСНБО
powered by lun.ua
Главное сегодня

В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток

обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км

Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской

фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

Все новости...
война
Ракетный удар по центру Донецка совершили с территории РФ – CIT
С начала войны РФ выпустила более 950 ракет по целям в Украине - Пентагон
"Украина молодец, а Россие конец!" Дети рисуют войну
Последние новости
07:19
США могут расширить санкции против РФ
07:14
Путин атакует гражданское население Украины, ибо терпит военные неудачи – глава Пентагона
06:59
Сводка Генштаба: захватчики вывозят в РФ награбленные автомобили и бытовую технику
06:50
"Не может вынести ужаса": Украинский математик совершил самоубийство после попытки уехать из России
06:35
В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину
06:10
Оккупанты украли из бердянского порта 5 кораблей с зерном – председатель Запорожской ОВА
06:00
WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток
05:37
фотоПосле попадания снаряда в киевский двор эвакуировано 200 человек
05:17
Белый дом о снятии санкций с РФ: И близко не подошли к этому моменту
04:43
обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км
Все новости...