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Мир должен осознавать – это начало Третьей мировой войны – Данилов

Алена МазуренкоВторник, 15 марта 2022, 21:55
Мир должен осознавать – это начало Третьей мировой войны – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что мир должен осознать, что война против Украины - это начало Третьей мировой войны.

Источник: Данилов в интервью НВ

Прямая речь: "Мир должен осознавать, что это начало Третьей мировой войны. Если кто-то считает, что их это обойдет, то тогда они живут в иллюзиях и не понимают, что такое путинский рашизм, что такое современная Россия...

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Если Китай примет решение поддерживать Россию военной помощью, то третья мировая тогда уже будет неизбежной.

К тому же мы видели, что на Гонконгской бирже все китайские компании обрушились вслед за российскими. Если китайское руководство считает, что они (разделяют) судьбу с РФ, то это их право. Пусть попытаются бороться со всем миром".

Детали: Кроме того, по словам секретаря СНБО, сейчас дух украинского общества, военных, наших собратьев — огромный и это еще одна из причин, почему белорусские военные не хотят воевать с Украиной и ее народом.

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Прямая речь: "Они владеют информацией, сколько трупов российских солдат отправляется на территорию Беларуси. Это можно было скрывать в первый, второй, третий день войны. Сейчас, когда война уже длится определенное время, весь мир уже понимает, что здесь происходит".

Данилов добавил, что российская сторона не интересуется судьбой пленных россиян в Украине. Также они не забирают тела убитых оккупантов.

Секретарь СНБО отметил, что в мире недооценили силу и потенциал украинской армии и народа: "Все разведки, включая немецкой, давали нам три-четыре дня на эту операцию. Когда кадыровцы должны были маршировать по Крещатику? Сейчас, блин! Маршировать будут у себя там дома в цинковых гробах на кладбище".

Темы: войнаДаниловСНБО
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