Немецкий телеканал опубликовал видео, как русские расстреляли гражданского под Киевом

Немецкий телеканал ZDF обнародовал видеозапись с дрона, как российские солдаты расстреливают мирного жителя на Житомирской трассе под Киевом.

Источник: twitter-страница ZDF

Детали: Дроном руководил боец ​​подразделения теробороны, следивший за перемещением российских оккупантов.

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Около 14:00 7 марта дрон сумел зафиксировать, как три автомобиля с мирными жителями ехали мимо АЗС, за которым скрывались русские оккупанты с БТР.

Когда первый автомобиль приблизился к ним вплотную, он резко развернулся и поехал в обратном направлении. Вероятно, водитель заметил военных.

Однако последний автомобиль не успел вовремя развернуться и по нему начали стрелять русские оккупанты. Водитель быстро вышел из машины и поднял руки вверх.

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#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww — frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022

В этот же момент русские солдаты произвели стрельбу из пулеметов и убили водителя. Журналист сообщает, что российские солдаты также захватили жену и ребенка убитого мужчины, которые сидели в машине, и вывезли их в неизвестном направлении.

Немецкие журналисты нашли автора видеозаписи и подтвердили подлинность видео, время и место видеосъемки.

Почему это важно: Российский президент Владимир Путин, начавший войну против Украины, утверждает, что российские оккупационные войска в Украине осуществляют "точечные удары" по военным объектам и никоим образом не угрожают жизни, здоровью и имуществу гражданских.

Русские оккупанты расстреливают мирных жителей, насилуют и унижают гражданское население, а также совершают мародерство. Все это является нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций касательно обычаев и правил ведения войны.

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