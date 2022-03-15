Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ заставили Макрона оправдываться за военные поставки в РФ

Вторник, 15 марта 2022, 23:15

Франция с 2015 по 2020 год выдала по меньшей мере 76 лицензий на экспорт военных материалов в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Впервые о военных конторках Франции и РФ написал интернет-портал Disclose.

По данным издания, среди поставленных в РФ материалов есть тепловые камеры для оснащения бронетехники. Disclose предполагает, что это оснащение может использоваться российской армией в войне против Украины.

Также французская промышленность поставила в РФ навигационные системы и системы визуализации для военных вертолетов.

Издание отмечает, что хотя после аннексии Крыма Европейский Союз ввел эмбарго на поставку оружия в РФ, однако Франция продолжала выполнение ранее подписанных контрактов.

В правительстве оперативно отреагировали на информацию, отметив, что эти поставки не противоречили тогдашнему законодательству.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Франция в 2014 году выполнила именно то, что было нужно, то есть – соблюдала международное право", – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он напомнил, что в те годы Франции пришлось пойти на отмену конторки на строительство двух десантных кораблей-вертолетоносцев "Мистраль".

"¦Президент Олланд принимал необходимые решения, пойдя на очень сильные и структурные в то время шаги… Все контракты, которые на тот момент не соответствовали обязательствам Франции - были разорваны",- резюмирует Макрон.

Темы: МакронРосcиясанкциивойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток

обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км

Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской

фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

Все новости...
Макрон
После разговора с Байденом Макрон позвонил Зеленскому
Шольц и Макрон после разговора с Путиным позвонили Зеленскому
Макрон и Шольц провели очередной разговор с Путиным, говорили больше часа
Последние новости
07:40
ООН назвала количество погибших среди гражданских украинцев с начала войны
07:19
США могут расширить санкции против РФ
07:14
Путин атакует гражданское население Украины, ибо терпит военные неудачи – глава Пентагона
06:59
Сводка Генштаба: захватчики вывозят в РФ награбленные автомобили и бытовую технику
06:50
"Не может вынести ужаса": Украинский математик совершил самоубийство после попытки уехать из России
06:35
В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину
06:10
Оккупанты украли из бердянского порта 5 кораблей с зерном – председатель Запорожской ОВА
06:00
WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток
05:37
фотоПосле попадания снаряда в киевский двор эвакуировано 200 человек
05:17
Белый дом о снятии санкций с РФ: И близко не подошли к этому моменту
Все новости...