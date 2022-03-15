Маск ответил Кадырову и переименовался в Твиттере на Илону

Изобретатель Илон Маск ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, что готов избивать президента РФ Владимира Путина даже одной левой.

Источник: Twitter Илона Маска.

Что предшествовало: Маск вызвал Владимира Путина на поединок, на кону – Украина. После этого в Twitter ему начали отвечать разные лидеры мнений, в том числе российские.

В частности, Кадыров написал, что Илон (которого он пренебрежительно назвал Илоной) должен пройти в Чечне специальные тренинги, чтобы быть готовым к встрече с Путиным.

На это Маск ответил, дословно: "Если он (Путин – ред.) боится драться, я готов использовать только свою левую руку, и при этом я даже не левша".

Также Маск переименовал себя в Твиттере на Илону Маск.