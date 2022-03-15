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Оккупанты обстреляли окрестности Никополя в Днепропетровской области

Денис КарловскийВторник, 15 марта 2022, 23:43
Русские оккупанты производят обстрелы из "градов" фото: getty images

Русские оккупанты обстреляли район между Никополем и селом Алексеевка в Днепропетровской области.

Источник: мэр Никополя Александр Саюк

Прямая речь Саюка: "Только что произошел вражеский обстрел между Никополем и Алексеевкой. Сейчас там работают пожарные.

По Никополю обстрелы не производились".

Справка: Никополь расположен на противоположном берегу Днепра от Энергодара, который захватили российские оккупанты.

По данным военной администрации области, на территорию Днепропетровской области вражеские войска по состоянию на 15 марта не проникли.

Что было раньше: В ночь на 15 марта русские оккупанты атаковали аэропорт Днепра, нанеся ему значительные разрушения.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелРосcиявойна
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