Захватчики начали обстреливать Мариуполь с моря – советник мэра

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что город начали обстреливать с моря.

Источник: Андрющенко в Facebook

Прямая речь: "Безлюдность поведения (русских захватчиков – ред.) и обстрелов растет.

Расстрел из танка мужчины без оружия... Нет слов.

Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе с. Б.Коса в направлении города (Мариуполя – ред.).

Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть символ сопротивления и Форпост Украины.

Но город держится. Мы не остановимся и будем бороться за каждого".

Напомним: Российские военные взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.