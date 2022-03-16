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Захватчики начали обстреливать Мариуполь с моря – советник мэра

Среда, 16 марта 2022, 04:11

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что город начали обстреливать с моря.

Источник: Андрющенко в Facebook

Прямая речь: "Безлюдность поведения (русских захватчиков – ред.) и обстрелов растет.

Расстрел из танка мужчины без оружия... Нет слов.

Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе с. Б.Коса в направлении города (Мариуполя – ред.).

Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть символ сопротивления и Форпост Украины.

Но город держится. Мы не остановимся и будем бороться за каждого".

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Напомним: Российские военные взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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