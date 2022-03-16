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В оккупированном Крыму задержан ветеран крымскотатарского движения

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 21:12
В оккупированном Крыму задержан ветеран крымскотатарского движения
Абдурешит Джеппаров. Фото: facebook-страница правозащитника

Русские оккупанты обыскали дом и задержали правозащитника и ветерана крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Российские силовики провели незаконные обыски в доме правозащитника в Белогорском районе. После чего они задержали Джеппарова и еще два человека.

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В сентябре 2014 года россияне похитили его сына и племянника.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополь возбудила уголовное производство против российских оккупантов. За задержание Джеппарова им выдвинули обвинения в нарушении законов и обычаев войны, а также нарушении неприкосновенности жилья.

Похищение Джеппарова
Похищение Джеппарова
Похищение Джеппарова
Похищение Джеппарова

Справка: 16 марта 2014 года русские оккупанті провели незаконно так называемый "референдум" о независимости Крыма и отсоединении от Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: ФСБ похитило сына и племянника Джеппарова 27 сентября 2014 года под Белогорском.

Темы: Крымкрымские татарыФСБправа человека
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