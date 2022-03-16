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Русские обстреляли город Сарны в Ровенской области - мэр

Катерина ТищенкоСреда, 16 марта 2022, 22:32
Русские обстреляли город Сарны в Ровенской области - мэр
фото горсовета

Русские войска обстреляли военный объект в городе Сарны Ровенской области.

Источник: Сарненский городской голова Руслан Серпенинов в Facebookглава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Facebook

Дословно: "По Сарнам прилет ракет".

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Детали: По предварительной информации мэра, жертв в результате авиаудара нет.

Позже глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что удар был нанесен по одному из военных инфраструктурных объектов в Сарнах.

Прямая речь Коваля: "Во время последней воздушной тревоги зафиксирован ракетный удар по одному из военных инфраструктурных объектов в городе Сарны. Жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия, все под контролем".

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Темы: Ровенская областьвойна
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