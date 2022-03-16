Русские обстреляли город Сарны в Ровенской области
Среда, 16 марта 2022, 23:00
Русские войска обстреляли город Сарны Ровенской области.
Источник: Сарненский городской голова Руслан Серпенинов в Facebook, руководитель районной военной администрации Александр Кохан в комментарии Суспільному
Дословно: "По Сарнам прилет ракет".
Детали: По предварительной информации мэра, жертв в результате авиаудара нет.
Информацию об обстреле Суспільному подтвердил и руководитель районной военной администрации Александр Кохан.
"Взрывы были в Сарнах, на местах работают соответствующие службы. Ситуация контролируется", – сказал Кохан.
Несколько дней назад над Сарнами был сбит беспилотник.
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