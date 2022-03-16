Русские войска обстреляли город Сарны Ровенской области.

Источник: Сарненский городской голова Руслан Серпенинов в Facebook, руководитель районной военной администрации Александр Кохан в комментарии Суспільному

Дословно: "По Сарнам прилет ракет".

Детали: По предварительной информации мэра, жертв в результате авиаудара нет.

Информацию об обстреле Суспільному подтвердил и руководитель районной военной администрации Александр Кохан.

"Взрывы были в Сарнах, на местах работают соответствующие службы. Ситуация контролируется", – сказал Кохан.

Несколько дней назад над Сарнами был сбит беспилотник.