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Уничтоженный драмтеатр в Мариуполе: МИД призывает мир давить санкциями за зверства РФ

Мазуренко Алена Среда, 16 марта 2022, 23:25

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество усилить санкционное давление на Россию после целенаправленного бомбового удара по драмтеатру Мариуполя, где скрывались сотни мирных жителей города.

Источник: представитель украинского МИД Олег Николенко в Facebook

Дословно: "Режим Путина уже давно пересек предел человечности. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждый человек, причастный к этому и сотне других военных преступлений против украинцев, был наказан...

В результате бомбового удара была разрушена центральная часть здания театра, многие оказались под завалами. В настоящее время невозможно установить точное количество пострадавших из-за продолжающихся обстрелов...

Призываем международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, чтобы остановить зверства российской армии в Украине, а также продолжать оказывать нашему государству поддержку для защиты украинского народа".

Детали: В ведомстве добавили, что нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, Россия совершила очередное военное преступление.

Предыстория:

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  • 16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом убежища для сотен мариупольцев, потерявших свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии.

Темы: Мариуполь
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