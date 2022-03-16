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Премьер Польши призвал лидеров Франции, Германии и Британии посетить Киев

Среда, 16 марта 2022, 23:24

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, накануне, несмотря на боевые действия, посетил Киев с главами правительств Чехии и Словении, призвал других европейских лидеров последовать их примеру.

Об этом Моравецкий заявил в интервью TVP Info, сообщает "Европейская правда".

Моравецкий отметил, что важно, чтобы европейские лидеры время от времени появлялись в Киеве.

"Призываю руководителей европейских стран, президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Великобритании съездить в Киев, посмотреть в глаза плачущим матерям, посмотреть вблизи на украинскую нацию, укрепить их волю к борьбе, - подчеркнул он.

"Надеюсь, они отреагируют на это обращение", - добавил Моравецкий.

Премьер-министра спросили, что сейчас нужно украинцам, отражающим нападение России на свою страну.

"Им нужно, чтобы наши уважаемые партнеры с Запада закрыли в ящики свои калькуляторы, открыли совесть и посмотрели на то, что происходит внутри Европы, в третьем десятилетии 21 века", - ответил он.

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Глава польского правительства и вице-премьер-министр Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей встретились во вторник в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмигалем.

Они прибыли, несмотря на активные обстрелы украинской столицы российскими оккупационными войсками.

Темы: ПольшаГерманиявойна
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