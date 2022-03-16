Мэра Мелитополя выменяли на российских срочников – ОП

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников.

Источник: пресс-секретарь главы ОП Даша Заривна в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена...

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За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет".

Детали: По ее словам, Федорова больше 5 дней держали оккупанты и склоняли к сотрудничеству, но мэр Мелитополя не соглашался.

После освобождения он поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

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Сейчас много вопросов относительно деталей его содержания в плену и освобождения.

16 марта стало известно, что Федорова удалось освободить.

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