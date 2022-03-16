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Мэра Мелитополя выменяли на российских срочников – ОП

Алена МазуренкоСреда, 16 марта 2022, 22:41
Мэра Мелитополя выменяли на российских срочников – ОП
МЭР МЕЛИТОПОЛЯ ИВАН ФЕДОРОВ

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников.

Источник: пресс-секретарь главы ОП Даша Заривна в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена...

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За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет".

Детали: По ее словам, Федорова больше 5 дней держали оккупанты и склоняли к сотрудничеству, но мэр Мелитополя не соглашался.

После освобождения он поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас много вопросов относительно деталей его содержания в плену и освобождения.

16 марта стало известно, что Федорова удалось освободить.

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Предыстория:

  • 11 марта русские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, к Федорову применяют пытки в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
  • 12 марта на митинге мирных жителей против похищения мэра, русские военные похитили координатора протестных акций Ольгу Гайсумову. 13 марта русские оккупанты пленили председателя районного совета Мелитополя Сергея Прыйму и попытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.
  • После похищения Федорова, русские захватчики назначили депутата горсовета от партии "Оппозиционный блок" исполняющей обязанности мэра. Она сразу призвала жителей не противиться оккупантам. Однако депутаты горсовета на внеочередном заседании обратились в Офис Генерального прокурора немедленно начать производство против и.о. мэра от "Опблока" за государственную измену, и призывали не слушать ее призывов к коллаборации с оккупантами.
  • 14 марта военная администрация Запорожской области сообщила, что Федорова вывезли в оккупированный Луганск. Власти заверили, что украинские правоохранители принимают меры по немедленному освобождению Федорова из плена.
  • Президент Владимир Зеленский обращался к лидерам стран мира, в частности к премьер-министру Израиля Нафтали Бенетту, с просьбой давить на российские власти касательно освобождения похищенного Федорова. С требованиями к русским оккупантам освободить похищенного Федорова обращалась конференция мэров США.

Темы: РосcияМелитопольоккупацияпленные
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