Мэра Мелитополя выменяли на российских срочников – ОП

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников.

Источник: пресс-секретарь главы ОП Даша Заривна в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена...

За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет".

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