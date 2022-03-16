Мэра Мелитополя выменяли на российских срочников – ОП
Среда, 16 марта 2022, 23:41
Городского голову Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников.
Источник: пресс-секретарь главы ОП Даша Заривна в эфире украинского телевидения
Прямая речь: "Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена...
За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет".
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