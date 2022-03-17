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Правительственные самолеты РФ совершили необычные рейсы из Москвы в Сибирь

Денис КарловскийЧетверг, 17 марта 2022, 21:01
Правительственные самолеты РФ совершили необычные рейсы из Москвы в Сибирь
Ил-95 спецотряда "Россия". Фото: getty images

Семь разных самолетов, принадлежащих правительству России, совершили в течение 17 марта рейсы из Москвы в разные города на востоке РФ.

Источник: российская служба ВВС, сервис отслеживания полетов авиасуден Flightradar24

Детали: Все самолеты вылетали из московского аэропорта "Внуково" в разное время (указано московское время).

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В 9:30 утра в Омск вылетел самолет-ретранслятор Ту-214СР (номер RA-64516). После посадки в Омске он вскоре вернулся в Москву. такой самолет обеспечивает правительственную линию связи.

В 9 утра в Новосибирск вылетел правительственный Ту-214ПУ (номер RA-64532). Этот самолет используется для перелетов глав государства. На нем установлены системы контроля и управления по разным госслужбам.

Ил-96-300 из спецотряда "Россия" в 11:45 вылетел в арктические широты, впоследствии вернулся в небо над Сибирью и полетел в направлении Москвы. Его передатчик, за которым можно отслеживать самолет, выключали в небе над Сургутом.

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Маршрут Ил-96-300 17 марта
Маршрут Ил-96-300 17 марта
Скриншот сайта Flightradar24

Ан-148-100ЕА (номер RA-61716) из спецотряда "Россия" вылетел в Уфу из Москвы в 13:32. После посадки в пункте назначения он снова взлетел в Москву.

Airbus A-319 вылетел из Москвы в 10 утра в Новосибирск и сразу вернулся обратно. Как указывают данные Flightradar, он не приземлился в Новосибирске, а только снизил высоту до нескольких десятков метров, а затем снова набрал.

Сухой Суперджет (номер RA-89039) в 10 утра вылетел в Тюмень.

Ту-204 (номер RA-64058) примерно в это же время вылетал в Сибирь. Его транспондер выключили в небе над Когалымом.

Справка: Специальный авиационный отряд "Россия" состоит из правительственных самолетов, которые используют главы государства и высокопоставленные чиновники. Этим отрядом управляет управление делами президента РФ.

Темы: РосcияСибирьавиаПутин
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