В Раде ответили Шольцу, который не видит вины россиян в войне против Украины
Четверг, 17 марта 2022, 21:25
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил канцлеру Германии Олафу Шольцу, заявившему, что в войне против Украины виноват только президент РФ Владимир Путин, а не граждане России.
Источник: Стефанчук в Facebook
Прямая речь: "Господин канцлер Олаф Шольц, Вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну?"
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А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику? А русские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ?
Не обманывайтесь. Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто выполнял приказ".
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Предыстория:
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян, поскольку за войну в Украине, по его словам, ответственен только Владимир Путин.
- Ранее в четверг Шольц после выступления президента Владимира Зеленского в Бундестаге заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, но исключил военное вмешательство НАТО.
- Президент Владимир Зеленский считает, что Германия прилагается к постройке новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.