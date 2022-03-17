В Украине создали Национальное информбюро: займется военными ВСУ и оккупантами

В Украине создано Национальное информационное бюро, которое будет собирать и систематизировать информацию о погибших, пропавших без вести или попавших в плен украинцах, а также о пленных и погибших оккупантах.

Источник: вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге в четверг

Прямая речь: "Согласно международному гуманитарному праву, Украина создает Национальное информационное бюро. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства и утверждено соответствующим распоряжением".

"Ключевой целью Национального информационного бюро является сбор всеми возможными способами, обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно удерживаемых РФ, в том числе и мирном населении.

Кроме того, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, потери личного состава врага уже превышают 14 тысяч. Наши защитники ежедневно берут в плен тех, кто незаконно вторгся на нашу территорию с 24 февраля текущего года. Так что списки как погибших, так и пленных мы тоже будем составлять. Их семьи будут знать, куда власти России отправили их мужчин, детей и братьев.

В дальнейшем мы создадим что-то вроде обменного фонда и через структуры Международного комитета Красного Креста, выступающего нейтральным посредником, будем предоставлять информацию противной стороне".

Детали: Вице-премьер пояснила, что Национальное информационное бюро будет действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, статьей 122 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, и статьей 136 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Учитывая, что Украина является одной из сторон в этой войне, мы обязаны так поступать. Мы цивилизованная страна и соблюдаем международные нормы", - подчеркнула Верещук.

Национальное информационное бюро будет находиться в сфере Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Верещук сообщила, что с 21:00 четверга Национальное информационное бюро запустило горячую линию: 1648 и 044-287-81-65 для первичного сбора информации и коммуникации с пострадавшими. Линия будет также функционировать в мессенджерах.