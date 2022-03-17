Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пилоты ВВС Беларуси в четверг отрабатывают имитацию стрельбы - СМИ  

Четверг, 17 марта 2022, 22:45

Над Минском в четверг весь вечер проходят учебные полёты вертолётов Министерства чрезвычайных ситуаций и Военно-воздушных сил Республики Беларусь.

Источник: Беларускі Гаюн.

Детали: Согласно информации, весь вечер в районе аэродрома Липки проходят учебные полёты МЧС, а в районе аэродрома в Мачулищах — учебные полёты вертолётов ВВС РБ. 

Дословно: "Примечательно, что пилоты вертолётов ВВС РБ, в частности Ми-24, отрабатывают не только полёты, но и имитацию стрельбы".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Беларусьвойнаармия
powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: Запад подумывает над исключением России из G20

ПВО Украины ударно разменяла вторую сотню уничтоженных российских самолетов

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Усику разрешили выезд. Планирует в июне поехать на бой-реванш из Джошуа

У Путина сказали, в каком случае могут использовать ядерное оружие

исправлено от 18:03, ФОТОЧлен партии "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину

Все новости...
Беларусь
Между РФ и Беларусью снимают все ограничения на перемещение граждан
Канада закрывает свое небо для самолетов из Беларуси
Беларусские СМИ сообщают, что в разных городах слышали мощные взрывы 
Последние новости
06:34
Еврокомиссия: Развязанная Кремлем война грозит продовольственной безопасности во всем мире
06:13
Российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву объявили подозрение
05:40
Посольство РФ в Риге обязали повесить табличку "Улица Независимости Украины"
05:33
СМИ: США на неделе облегчат въезд украинских беженцев в Штаты
05:02
Вселенский патриарх приедет в Польшу поддержать украинцев
04:58
Корпорации прикрываются товарами первой необходимости, чтобы дальше торговать в РФ: кто они
04:39
В Украине введен контроль за ростом цен на социально значимые товары
04:00
СМИ: Запад подумывает над исключением России из G20
03:54
Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО
03:01
График эвакуационных поездов на 23 марта
Все новости...