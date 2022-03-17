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США пригрозили Китаю последствиями за поддержку войны в Украине

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 22:49

В пятницу президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином и планирует предупредить его о последствиях в случае поддержки Китаем войны против Украины.

Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Администрация Байдена публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина.

"Президент Байден завтра поговорит с президентом Си и ясно даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен сказал, что Китай обязан использовать свое влияние на Путина и защищать международные правила, но похоже, что Пекин "двигается в противоположном направлении".

"Мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине", - сказал он, официально подтвердив впервые появившиеся на этой неделе сообщения о том, что Китай дал понять о своей готовности предоставить Москве такую ​​технику. 

Блинкен не уточнил, какие могут быть санкции для Китая, а Вашингтон пока не предоставил доказательств утверждения, что Китай выразил готовность помочь России.

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Москва отрицает обращение к Китаю за военной помощью, а министерство иностранных дел Китая назвало это сообщение "дезинформацией".

Темы: СШАКитайУкраинавойна
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