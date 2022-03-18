Портнов имеет элитную недвижимость в Москве вместе с друзьями Лаврова
Подсанкционный украинский политик Андрей Портнов владеет элитной недвижимостью в Москве совместно с друзьями российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Источник: расследование "Схемы"
Детали: Журналисты утверждают, что Портнов мог проживать в России гораздо больше времени, чем он утверждает сам. Сам политик утверждает, что большую часть времени с 2015 по 2019 года он жил и работал в Австрии.
"Схемы" установили, что Портнова объединяет много имущественных связей с гражданкой Украины и РФ Анастасией Валяевой и ее матерью Лидией Валяевой.
Журналисты имеют основания утверждать, что по имени Анастасии Валяевой регистрировали недвижимое имущество в России, которым пользовался собственно Портнов.
В биографии Валяевой достаточно доказательств касательно ее тесной связи с Портновым.
Анастасия работала в адвокатском объединении "Коллегия правозащитников", учредителем которой является Владимир Макар. Макар был помощником Портнова, когда он был народным депутатом от фракции ВО "Батькивщина".
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Также Анастасия Валяева была помощницей народного депутата Владимира Пилипенко, которого связывали с Портновым. Женщина владела недвижимым имуществом в жилом комплексе на столичном Печерске, где также имел свою квартиру Портнов.
В 2017 году в Словакии Портнов совместно с Лидией и Анастасией Валяевой зарегистрировали юридическое лицо Leshko Group.
Далее журналисты отследили через российские реестры, что в августе 2014 года Валяева получила российское гражданство. В августе и сентябре она зарегистрировала трёхэтажное поместье с земельным участком в Подмосковье, которое стоит несколько миллионов долларов.
Имение площадью на более 900 квадратных метров расположено в закрытом комплексе в селе Тимошкино под Москвой. По тогдашним ценам дом и земельный участок площадью полгектара стоили более 2 миллионов долларов. В 2019 году этот дом продали другой гражданке РФ.
В том же 2014 году Валяева приобрела права собственности на недвижимое имущество в деловом центре "Мосфильмовский" на улице Мосфильмовской в Москве. Согласно российскому реестру вещных прав, она владеет 407 квадратами на пятом этаже, более 2000 квадратных метров на шестом этаже и помещение на 8 кв. м на четвертом этаже. Совокупная стоимость площади в ДЦ "Мосфильмовский" составляет 5,5 миллионов долларов.
В 2020 году имущественные права на эту недвижимость были переданы от Анастасии к ее матери Лидии.
Собственность на эти квадратные метры Валяева разделяет с рядом оффшорных компаний. Среди них одна компания "Надстоу Лимитед" принадлежит российско-украинскому бизнесмену Павлу Фуксу, а еще одна "Ирика" - Ирине Торкунова. Торкунова является супругой Анатолия Торкунова, влиятельного российского дипломата и близкого друга главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Кроме того, журналисты проверили через специальные программы, что российский номер телефона Валяевой другие абоненты подписывают как Анастасия Портнова. Именно по этому номеру телефону и номеру телефона Портнова платили за парковку автомобиля Range Rover в разных точках Москвы. В 2018 году за парковку машины наиболее часто платили в районе здания МИД и Арбатского рынка.
В целом, журналисты предполагают, что Портнов жил в Москве гораздо больше времени в промежутке между мартом 2014 года, когда он сбежал из Украины, и маем 2019 года, когда он вернулся.
Почему это важно: Портнова считают влиятельным "теневым" куратором украинских судов. Кроме того, он был заместителем главы Администрации президента во времена правления беглого президента Виктора Януковича.
За причастность Портнова к коррупционным преступлениям и давлению на судей Украины правительство США ввело против него санкции.
Наличие у Портнова недвижимого имущества на несколько миллионов долларов в столице государства-агрессора несет интерес для общества. Кроме того, один из объектов находится в общей собственности c другом Лаврова.