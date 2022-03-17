Враг продвинулся в Рубежном Луганской области – глава ОВА
Четверг, 17 марта 2022, 22:12
В Луганской области самая тяжелая ситуация по состоянию на четверг в Рубежном, там российские оккупанты смогли продвинуться.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Дословно: "Обстрелы не утихают по всей линии Луганского фронта.
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Труднее всего в Рубежном (враг продвинулся, однако ВСУ будут прилагать максимум усилий, чтобы не дать врагу захватить город)".
Детали: Гайдай сообщил также об обстрелах русских по Северодонецку, Попасной, Лисичанску, Кременной.
"Если раньше выборочно был обстрел, то сегодня они квадрат за квадратом уничтожают как Рубежное, так и Северодонецк, другие населенные пункты", – добавил он.
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