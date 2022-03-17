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Белорусских срочников используют как чернорабочих: отмывают танки армии РФ от останков тел

Мазуренко Алена Четверг, 17 марта 2022, 23:31

Белорусское издание сообщает, что белорусских солдат-срочников использую как чернорабочих для российской армии, в частности, они отмывают танки армии РФ от останков российских солдат. 

Источник: "Наша Ніва" со ссылкой на историю белорусского солдата-срочника и его родителей 

Белорусский срочник, который призывался в одну из частей на западе страны недавно позвонил родителям с незнакомого номера с просьбой привезти лекарств от рвоты и тошноты под Гомель.

Прямая речь: "Первая мысль – что сын в украинском плену и ранен. Поэтому сразу сказали: давай говори как есть, почему ты не в своей части, для чего тебе лекарство, где ты находишься?"

Детали: Оказалось, что парень в районе Комарина, под Гомелем, и вместе с другими солдатами срочной службы участвует в восстановлении подбитой и сломанной российской техники (Комарин - последний населенный пункт в Беларуси на дороге к украинскому Чернобылю вздож Припяти. Эта дорога полностью занята российскими войсками, которые по ней осуществляют обеспечение своих сил под Киевом - ред.).

Лекарства от рвоты ему нужны, потому что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях, и, как он выразился, имеет на себе фрагменты человеческих тел, останков, от чего парней тошнит.

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Изданию также удалось найти родственников других солдат, которые подтвердили, что слышали от своих детей фразы вроде "под Гомелем моем танки".

Темы: БеларусьРосcиявойнаУкраина
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