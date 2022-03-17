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Сбили беспилотник ЧФ РФ, делавший нервы Одессе-маме

Четверг, 17 марта 2022, 23:35

Cилы обороны Одессы в четверг сбили беспилотник "Орлан 10" Черноморского флота РФ.

Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Дословно: "В течение дня одесситы не были напуганы тем, что российский Черноморский Флот выстроился и начал делать нервы Одессе-маме. Но определенная тревога была. Это был способ психологического давления на всех нас, чтобы наши системы обороны открыли свои позиции.

Ребята – молодцы, держат оборону таким образом, что не выдают себя. Враг подойдет поближе и будет обезврежен. Но во время этого демонстрационного построения на море на безопасном для них пока расстоянии российские корабли понесли потери. (...) Во время этой демонтации не силы, а собственного бессилия по поводу штурма Одессы враг потерял беспилотный летательный аппарат…".




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Темы: РосcияОдессавойна
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