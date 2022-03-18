Белый дом рассказал, как Байден предупредил лидера Китая о России

Президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".

По данным Белого дома, Байден выразил взгляды США и союзников и партнеров "на этот кризис".

"Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению и дальнейшему реагированию на вторжение, в том числе путем возложения расходов на Россию. Он описал результаты и последствия, если Китай предоставит материальную поддержку России, в то время как она совершает жестокие нападения на украинские города и мирных жителей", - говорится в сообщении Белого дома.

Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое разрешение конфликта.

Китайские государственные СМИ сообщили после разговора двух лидеров, что Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, "не отвечают ничьим интересам".

Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Администрация Байдена ранее публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.

По данным СМИ, США сообщили своим союзникам, что Китай дал понять о своей готовности предоставить Москве технику, которую запрашивала РФ.

Москва отрицала обращение к Китаю за военной помощью, а министерство иностранных дел Китая назвало это сообщение "дезинформацией".