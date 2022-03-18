Белый дом рассказал, как Байден предупредил лидера Китая о России
Президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".
По данным Белого дома, Байден выразил взгляды США и союзников и партнеров "на этот кризис".
"Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению и дальнейшему реагированию на вторжение, в том числе путем возложения расходов на Россию. Он описал результаты и последствия, если Китай предоставит материальную поддержку России, в то время как она совершает жестокие нападения на украинские города и мирных жителей", - говорится в сообщении Белого дома.
Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое разрешение конфликта.
Китайские государственные СМИ сообщили после разговора двух лидеров, что Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, "не отвечают ничьим интересам".
Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Администрация Байдена ранее публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.
По данным СМИ, США сообщили своим союзникам, что Китай дал понять о своей готовности предоставить Москве технику, которую запрашивала РФ.
Москва отрицала обращение к Китаю за военной помощью, а министерство иностранных дел Китая назвало это сообщение "дезинформацией".