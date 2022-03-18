Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом рассказал, как Байден предупредил лидера Китая о России

Пятница, 18 марта 2022, 22:00

Президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".

По данным Белого дома, Байден выразил взгляды США и союзников и партнеров "на этот кризис".

"Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению и дальнейшему реагированию на вторжение, в том числе путем возложения расходов на Россию. Он описал результаты и последствия, если Китай предоставит материальную поддержку России, в то время как она совершает жестокие нападения на украинские города и мирных жителей", - говорится в сообщении Белого дома.

Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое разрешение конфликта.

Китайские государственные СМИ сообщили после разговора двух лидеров, что Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, "не отвечают ничьим интересам".

Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Администрация Байдена ранее публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.

По данным СМИ, США сообщили своим союзникам, что Китай дал понять о своей готовности предоставить Москве технику, которую запрашивала РФ.

Москва отрицала обращение к Китаю за военной помощью, а министерство иностранных дел Китая назвало это сообщение "дезинформацией".

Темы: БайденКитайСШАсанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Anonymous взломали Центробанк России

"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

Зеленский призвал мир поддержать Украину

Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный

Данилов об "исчезновении" Шойгу: Структуры РФ выясняют отношения из-за провала в Украине

В Киеве из-за обстрела оккупантов погибла российская журналистка

Все новости...
Байден
Прижатый к стене Путин применяет агрессивную тактику – Байден
В Москве вручили ноту протеста послу США: "Отношения на грани разрыва"
У Байдена официально анонсировали его визит в Польшу
Последние новости
05:44
Байден не едет к Зеленскому из соображений безопасности – посол
05:28
Украина активно пытается открыть США для своих беженцев — Маркарова
05:16
График эвакуационных поездов на 24 марта
04:59
Пентагон: ВСУ отбросили часть российских войск на 30 км от Киева
04:55
Большинство пожаров в зоне ЧАЭС локализовано, но горение продолжается
04:33
Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией
04:22
Anonymous взломали Центробанк России
04:02
видеоБудет развеваться до победы Украины: в центре Нью-Йорка мэр поднял сине-желтый флаг
03:27
У польского Сейма есть основания "признать Путина военным преступником" – резолюция
03:20
Латвия внесла в "черный список" за поддержку войны 25 россиян — там Канделаки и Стас Михайлов
Все новости...