За сутки эвакуировали почти 10 тысяч украинцев: 5 тысяч из Мариуполя
Пятница, 18 марта 2022, 22:06
За сутки 18 марта гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 9145 человек.
Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко
Дословно: "Гуманитарными коридорами эвакуировано 9145 человек.
4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 – дети, выехали в Запорожье.
500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья.
Из Сумщины эвакуировано 4 173 человека".
Детали: Кроме того, в Бердянск доставили горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору.
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19 марта в Бердянск также будут направлены 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.