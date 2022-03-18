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Офис омбудсмена получал жалобы об изнасиловании российскими оккупантами

Мазуренко Алена , Ольга КириленкоПятница, 18 марта 2022, 22:38
фото: Генштаб

С начала вторжения России в Украину офис уполномоченного по правам человека получает жалобы от украинцев о половых преступлениях российских военных.

Источник: ответ Офиса омбудсмена Людмилы Денисовой на запрос "Украинской правды"

Дословно: "С начала вооруженной агрессии России против Украины на "горячую линию" уполномоченного поступает информация о совершении военнослужащими Российской Федерации насильственных преступлений, в том числе против половой свободы и неприкосновенности личности".

Детали: У Денисовой сообщают, что в дальнейшем передают эту информацию правоохранителям.

Что было раньше: С начала войны в соцсетях появлялись сообщения об изнасиловании оккупантами, захватывавшими украинские городки.

Кроме того, об изнасиловании россиянами говорил глава Николаевской ОГА Виталий Ким во время разговора с представителями российского оппозиционера Алексея Навального.

Информации о подобных преступлениях россиян на официальных украинских ведомствах пока нет, хотя в первые дни оккупации в Херсоне местные СМИ сообщали о жалобах украинок.

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В начале марта в разговоре с британским аналитическим центром глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также рассказал о случаях изнасилования.

Прямая речь Кулебы: "Когда бомбы падают на ваши города, когда солдаты насилуют женщин в оккупированных городах, а мы, к сожалению, имеем нередкие случаи, когда российские солдаты насилуют женщин в украинских городах, тогда трудно, конечно, говорить об эффективности международного права".

 

Темы: РосcияоккупациявойнаУкраина
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