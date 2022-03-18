Российские оккупанты окапываются под Бородянкой и Гостомелем – спутниковые снимки
Пятница, 18 марта 2022, 22:53
Российские оккупационные войска роют ямы с земляными укреплениями вокруг своей техники к северо-западу от Киева.
Источник: CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies
Детали: Вырытые ямы с укреплениями заметили на позициях россиян возле села Озера и вокруг аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле.
Кроме того, дополнительную военную технику с земляными укреплениями заметили на северо-западе в Бородянке и Здвижевке.
Предыстория:
- Неназванный чиновник Пентагона рассказал, что, по их данным, наступление российских войск сейчас остановилось.
- Британская разведка имеет основания утверждать, что успешные контрудары ВСУ заставляют россиян сосредотачивать значительные силы на охране линий снабжения. Поэтому их наступательный потенциал значительно уменьшился.
- 17 марта ряд чиновников правительств разных стран Запада заявили, что российско-украинская война постепенно затягивается и перерастает в проведение позиционных боев.