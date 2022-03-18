Российские оккупанты окапываются под Бородянкой и Гостомелем – спутниковые снимки

Российские оккупационные войска роют ямы с земляными укреплениями вокруг своей техники к северо-западу от Киева.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies

Детали: Вырытые ямы с укреплениями заметили на позициях россиян возле села Озера и вокруг аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле.

Кроме того, дополнительную военную технику с земляными укреплениями заметили на северо-западе в Бородянке и Здвижевке.

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