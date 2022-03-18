Российские оккупанты окапываются под Бородянкой и Гостомелем – спутниковые снимки

Российские оккупационные войска роют ямы с земляными укреплениями вокруг своей техники к северо-западу от Киева.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies

Детали: Вырытые ямы с укреплениями заметили на позициях россиян возле села Озера и вокруг аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле.

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Кроме того, дополнительную военную технику с земляными укреплениями заметили на северо-западе в Бородянке и Здвижевке.

Предыстория:

Неназванный чиновник Пентагона рассказал, что, по их данным, наступление российских войск сейчас остановилось.

Британская разведка имеет основания утверждать, что успешные контрудары ВСУ заставляют россиян сосредотачивать значительные силы на охране линий снабжения. Поэтому их наступательный потенциал значительно уменьшился.

17 марта ряд чиновников правительств разных стран Запада заявили, что российско-украинская война постепенно затягивается и перерастает в проведение позиционных боев.