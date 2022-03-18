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Лукашенко опровергает планы разместить в Беларуси ядерное оружие

Пятница, 18 марта 2022, 21:55

Беларусь не будет размещать у себя ядерное оружие и никогда такого не планировала, убеждает самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Источник: "Европейская правда", ссылаясь заявление, сделанное в интервью японскому телеканалу TBS, белорусский провластный телеграмм-канал "Пул первого".

Дословно: "Меня конституцию, мы даже не думали об этом - это все выдумка Запада. Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого-либо. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах".

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Что предшествовало: в конце февраля в Беларуси прошел "референдум" относительно изменений в конституцию, среди которых, в частности, содержался отказ страны от безъядерного статуса.

Кроме того, Лукашенко ранее утверждал, что Беларусь потребует РФ вернуть ядерное оружие в том случае, если такое оружие разместят у белорусских границ, например, "в Польше, Литве или той же Украине".

Аналогичные заявления делал и глава белорусского МИД Владимир Макей. "То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - утверждал он.

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Эти заявления вызвали беспокойство в ЕС. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, размещение ядерного оружия на территории Беларуси серьезно повлияет на ситуацию в сфере безопасности и не останется без ответа со стороны Европы.

Теперь Лукашенко считает такой сценарий совершенно нереалистичным. "Такой ситуации, думаю, не будет. Я думаю, что и в Америке, и на Западе еще не все сошли с ума настолько, чтобы мы решали эту проблему из-за ядерного оружия",- заявил он.

Несмотря на ожидания, Беларусь так и не направила свои войска в Украину для помощи РФ. Правда, там анонсировали отправление к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп, но отрицают, что это часть подготовки к вступлению в войну на стороне РФ.

В Беларуси определились с контрсанкциями против западных стран. В частности, планируется разрешить правительству погашать свои долги перед "недружественными странами" и белорусскими рублями.

Темы: Лукашенкоядерное оружиеБеларусь
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