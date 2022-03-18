На Харьковщине оккупанты обстреляли согласованный коридор для гумпомощи – Верещук

В Харьковской области не удалось доставить гуманитарную помощь в города Балаклея и Изюм из-за обстрелов со стороны войск РФ на согласованном маршруте.

Источник: вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге в пятницу вечером

Прямая речь: "В Харьковской области из-за нарушения режима тишины по согласованному маршруту сегодня снова была сорвана работа коридоров для доставки гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм".

Детали: По словам Верещук, из запланированных 9 гуманитарных коридоров в пятницу сработало 7. Всего удалось эвакуировать 9145 человек.

В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье за сутки доехало 4972 человека, из которых 1124 ребенка.

В Бердянск было доставлено горючее для мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору на собственном автотранспорте. Также 500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья.

Верещук сообщила, что в субботу в Бердянск также будут направлены 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.

Из Сумской области эвакуировано 4173 человека, в том числе из города Сумы – 3296 человек.

"На завтра мы прорабатываем маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской,

Харьковской и Луганской областей, а также готовим гуманитарные коридоры из городов Киевской области", - анонсировала вице-премьер.