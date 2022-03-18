Защитник из Мариуполя обратился к Зеленскому с просьбой дать ПВО

Патрульный полицейский, участвующий в обороне Мариуполя от российских оккупантов, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить системы ПВО.

Источник: обращение патрульного полицейского Михаила Вершинина, опубликованное заместителем начальника Департамента патрульной полиции Алексеем Белошицким

Прямая речь Вершинина: "Господин президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы ПВО. Не маленькие ракеты, которые не работаютпротив самолетов агрессора, а нормальные системы ПВО.

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Мы не знаем точно, останемся ли живы, когда вы будете смотреть это обращение.

Знайте, такая судьба может быть у каждого города. Под завалами гибнут дети, старики. Они сидят 23 дня без воды и света".

Детали: Вершинин также обратился к лидерам стран мира и призвал помочь Украине бороться с российскими оккупантами. Он сказал, что мужество и мощь, которую проявляют защитники небольшого европейского государства против одной из крупнейших армий мира, должны подтолкнуть мировых лидеров предоставить Украине современные системы ПВО.

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