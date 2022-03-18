Защитник из Мариуполя обратился к Зеленскому с просьбой дать ПВО
Патрульный полицейский, участвующий в обороне Мариуполя от российских оккупантов, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить системы ПВО.
Источник: обращение патрульного полицейского Михаила Вершинина, опубликованное заместителем начальника Департамента патрульной полиции Алексеем Белошицким
Прямая речь Вершинина: "Господин президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы ПВО. Не маленькие ракеты, которые не работаютпротив самолетов агрессора, а нормальные системы ПВО.
Мы не знаем точно, останемся ли живы, когда вы будете смотреть это обращение.
Знайте, такая судьба может быть у каждого города. Под завалами гибнут дети, старики. Они сидят 23 дня без воды и света".
Детали: Вершинин также обратился к лидерам стран мира и призвал помочь Украине бороться с российскими оккупантами. Он сказал, что мужество и мощь, которую проявляют защитники небольшого европейского государства против одной из крупнейших армий мира, должны подтолкнуть мировых лидеров предоставить Украине современные системы ПВО.
Предыстория:
- Около недели назад полк "Азов" обращался к военному командованию с просьбой предоставить им в Мариуполе БПЛА Bayraktar и уничтожить российских врагов с тыла.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил 18 марта, что деблокада Мариуполя военными средствами пока не возможна.
- Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты уничтожили 80-90% зданий города, и они не подлежат ремонту.
- Российское минобороны якобы готовы гарантировать сохранение жизни всем защитникам Мариуполя, которые сложат оружие, но Украина отказалась.