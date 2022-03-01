Зеленский объяснил, откуда такая мощь украинской армии

Президент Владимир Зеленский наконец-то смог поделиться информацией о том, как проходила подготовка к нападению РФ. Также он объяснил, почему раньше неохотно обсуждал эту тему.

Источник: интервью главы государства изданием CNN и Reuters

Детали: Зеленский рассказал, что ему не нравилось, что за некоторое время до объявления Владимира Путина о нападении, от него постоянно хотели публично получить информацию о способах сдерживания РФ, которые запланировала Украина.

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По словам Зеленского, шла планомерная работа по организации отражения нападения. Он намекнул, что вся информация максимально скрывалась, чтобы для врага решительный отпор ВСУ стал неожиданностью.

Всего было разработано 6 разных планов обороны государства в зависимости от тактики агрессора.

Прямая речь: "Тот ответ (на нападение России – УП), который вы сегодня видите, то, как работает наша армия – как она защищает (страну), думаю, вы прекрасно понимаете, что мы готовились ко всему".

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Но когда ты готовишься заранее, не обязательно готовить своего врага, чтобы он был готов к твоей реакции".

Напомним: