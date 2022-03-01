Зеленский объяснил, откуда такая мощь украинской армии

Президент Владимир Зеленский наконец-то смог поделиться информацией о том, как проходила подготовка к нападению РФ. Также он объяснил, почему раньше неохотно обсуждал эту тему.

Источник: интервью главы государства изданием CNN и Reuters

Детали: Зеленский рассказал, что ему не нравилось, что за некоторое время до объявления Владимира Путина о нападении, от него постоянно хотели публично получить информацию о способах сдерживания РФ, которые запланировала Украина.

По словам Зеленского, шла планомерная работа по организации отражения нападения. Он намекнул, что вся информация максимально скрывалась, чтобы для врага решительный отпор ВСУ стал неожиданностью.

Всего было разработано 6 разных планов обороны государства в зависимости от тактики агрессора.

Прямая речь: "Тот ответ (на нападение России – УП), который вы сегодня видите, то, как работает наша армия – как она защищает (страну), думаю, вы прекрасно понимаете, что мы готовились ко всему".

Но когда ты готовишься заранее, не обязательно готовить своего врага, чтобы он был готов к твоей реакции".