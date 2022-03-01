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По Херсону передвигаются российские солдаты, могут открывать огонь по жителям – ОГА

Елена РощинаВторник, 1 марта 2022, 22:37

В Херсоне фиксируют передвижение солдат российской армии, жителей города призывают не покидать свои дома.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Внимание, важно! По городу Херсон фиксируется передвижение солдат оккупационной армии. Особенно в районах Остров, Таврический, Шуменский, ХБК

Поэтому обращаемся к жителям Херсона. Теперь вам нужно сидеть дома! Не выходите на улицы города без острой необходимости. Там ходят вооруженные оккупанты, которые без предупреждения могут открыть огонь по мирному населению".

Детали: Херсонская ОГА также напомнила, что в Херсоне с 20:00 до 6:00 действует комендантский час. В это время передвигаться по городу строго запрещено.

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Темы: ХерсонвойнаРосcия
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