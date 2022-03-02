Верещук призвала международные организации помочь мирным людям: Скажите, что вам мешает

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала международные гуманитарные организации увеличить помощь гражданскому населению на Донбассе, потому что текущих усилий недостаточно.

Источник: обращение Верещук на youtube-канале Офиса президента

Прямая речь Верещук: "Враг избрал путь террора по отношению к гражданскому населению.

Здесь я имею в виду прежде всего Донецкую и Луганскую область: города Волноваха, Северодонецк, другие – под тотальным, уничтожающим огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа.

Оккупанты не дают гуманитарных коридоров.

Как вице-премьер-министр, ответственный за Донецкую и Луганскую области, должна признать, что мы ожидали большей реальной поддержки и помощи от международных гуманитарных структур, прежде всего Международного комитета Красного Креста, ООН, ОБСЕ.

Поэтому обращаюсь к упомянутым международным гуманитарным структурам. Я понимаю, что вы переживаете за безопасность своего персонала. Но в то же время ваш международно признанный нейтральный статус дает вам больше безопасности, чем наши национальные украинские структуры.

Именно этот международно признанный нейтральный статус позволяет вам выполнять ту гуманитарную работу, в том числе для которой вы собственно были созданы. Не всю гуманитарную работу вы можете делать, сидя во Львове.

Если вы не можете выполнять свой международный гуманитарный мандат в Донецкой, Луганской и других областях из-за опасности, которую для вас создает российская армия РФ – вы должны четко, официально и недвусмысленно об этом заявить на весь мир – кто именно не дает вам выполнять ваш гуманитарный мандат".

Детали: Министр попросила упомянутые организации оказать помощь автотранспортом, если они не могут собственноручно выполнять свою работу.

Верещук отметила, что в населенных пунктах Донецкой и Луганской области повреждены электро- и теплоснабжение, уничтожено большинство жилых объектов.

Население вынуждено постоянно находиться в объектах укрытия. Женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью не могут должным образом удовлетворять свои жизненные потребности. Верещук призвала международные организации приложить все усилия, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры и вывести детей, людей с инвалидностью и другие уязвимые группы людей с территории, где ведутся активные боевые действия.

Кроме того, Верещук попросила в МККК планировать и быть готовыми к организации гуманитарных коридоров в Киеве и Киевской области в случае, если российским оккупантам удастся окружить город и осадить его.