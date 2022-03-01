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По Харькову враг выпустил 16 ракет из стратегического бомбардировщика в понедельник

Светлана КизиловаВторник, 1 марта 2022, 22:21
По Харькову враг выпустил 16 ракет из стратегического бомбардировщика в понедельник
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3

Президент страны-агрессора Владимир Путин 28 февраля отправил атаковать мирных жителей Харькова стратегическим бомбардировщиком, выпустившим по городу 16 ракет. Этот самолет может нести ядерные ракеты.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Фашизм и геноцид! Так теперь называют преступные действия "братского народа" в Харькове. Удары РСЗО "Смерч", бомбардировка жилых кварталов, атака баллистическими ракетами по центральной площади и администрации города – это то, что попало на смартфоны очевидцев. На самом деле, военные преступления режима Путина в Харькове более масштабны.

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Вчера, 28 февраля, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3, словно на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием – ракетами класса "воздух-земля". Бомбардировщик совершил четыре захода по курсу н.п. Беседино (Курская обл.) – Белгород, выпустив по беззащитному городу около 16 ракет".

Ту-22М3 – носитель ядерного оружия. Предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Относится к стратегическим силам РФ, которые Владимир Путин перевел в боевую готовность.

Детали: В результате этого ракетного удара разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города. По предварительным данным, от авиаударов погибли десятки харьковчан, в том числе и дети.

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В штабе добавили, что штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан.

Дословно: "Воздушные Силы зафиксировали это преступление против человечности в промежутке времени с 19:07 по 19:51 28 февраля 2022 года. В свое время материалы обязательно передадут в Гаагу.

К сожалению, в сложившейся ситуации Воздушным Силам крайне сложно прикрывать небо в этом регионе, ведь часть системы ПВО страны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет рашистов".

Темы: ХарьковвойнаПутинРосcия
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