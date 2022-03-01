США высылают российского шпиона, работавшего в ООН

Соединенные Штаты высылают российского "разведчика", работающего в ООН, заявил во вторник представитель миссии США при ООН.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

"28 февраля Соединенные Штаты также инициировали процесс, требующий отъезда одного сотрудника российской разведки, работающего в Организации Объединенных Наций, который злоупотребил своими привилегиями проживания в Соединенных Штатах", — заявили они.

Высылка осуществляется в дополнение к 12 российским дипломатам ООН, которым Вашингтон приказал покинуть страну, сославшись на соображения национальной безопасности.

Сегодня Россия заявила, что примет ответные меры за высылку 12 человек.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что действия США "не останутся без должной реакции и ответа - не обязательно симметричного".

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что высланные дипломаты были "оперативниками разведки", которые "занимались шпионской деятельностью, наносящей ущерб нашей национальной безопасности".

Как сообщалось, накануне в МИД РФ также объявили, что министра Лаврова не пускают на встречу ООН из-за новых санкций.

Перед тем Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации.