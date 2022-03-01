Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция считает, что Украина вряд ли проведет переговоры с Россией 2 марта

Денис КарловскийВторник, 1 марта 2022, 23:38
Турецкий флаг в Стамбуле. Фото: getty images

В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана не уверены, что украинская и российская делегации проведут очередной раунд переговоров на польско-белорусской границе 2 марта.

Источник: пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин

Прямая речь Калина: "Они вряд ли проведут встречу в среду (2 марта – ред.).

Скорее всего, она будет перенесена на несколько дней, мы контактируем с обеими делегациями на переговорах".

Детали: Он объяснил, что требования Москвы на переговорах с Украиной остаются "не реалистическими".

Турция надеется, что российский президент Путин отведет войска и остановит вооруженную агрессию против Украины, когда осознает масштаб последствий для российской экономики от санкций и расходов на войну.

Перед этим Эрдоган заявил, что поддерживает политику расширения НАТО и ЕС, и призвал Россию и Украину пытаться как можно скорее достичь прекращения огня для сохранения жизней.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория:

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что перед началом переговоров по прекращению огня, российские оккупанты должны прекратить ракетные и авиаудары по гражданскому населению в украинских городах.
  • Вечером 28 февраля Эрдоган позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы обсудить российское вторжение в Украину и попытки наладить переговоры о перемирии.
  • 28 февраля состоялась встреча делегаций Украины и России у реки Припять в приграничных районах Гомельской области в Беларуси. По словам члена делегации, советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, стороны нашли точки пересечения по поводу возможного прекращения огня и механизмы имплементации, но по его практическому воплощению должны встретиться еще раз на границе Польши и Беларуси.
  • 1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах между Украиной и Россией.

Темы: ТурцияРосcиявойнаперемирие
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПод посольством России в Польше высыпали машину угля

видеоВражеские самолеты сбросили на Сумы бомбы, есть погибшие. Артобстрел Ахтырки

Обошла Иран и КНДР: Россия стала самой "подсанкционной" страной в мире

Россия уже в апреле может объявить дефолт

Оба YouTube-канала российского пропагандиста Соловьева заблокированы

Под Харьковом украинские защитники ликвидировали генерала оккупационных войск РФ

Все новости...
Турция
Турция впервые открыто назвала нападение РФ на Украину войной
Эрдоган и Алиев предлагают организовать переговоры Украины с РФ - президент
Турция закрыла проход военных кораблей РФ в Черное море – Зеленский
Последние новости
04:56
Близкие к РФ хакеры атакуют сайты польской армии
04:41
К штурму Киева враг хочет приобщить кадырцев и эксвагнеровцев – Генгштаб
04:24
У Навального зовут российских женщин выходить на митинги 8 марта
03:58
видеоПод посольством России в Польше высыпали машину угля
03:31
Всемирный банк утвердил более 700 млн долларов помощи Украине
03:08
видеоВражеские самолеты сбросили на Сумы бомбы, есть погибшие. Артобстрел Ахтырки
02:42
Обошла Иран и КНДР: Россия стала самой "подсанкционной" страной в мире
02:39
Зеленский обратился за поддержкой к американским евреям
02:19
Ткаченко предложил ЄС подключить украинские каналы вместо российских
02:05
Срочникам положения будут выплачиватьс дополнительные 30 тысяч гривен в месяц
Все новости...