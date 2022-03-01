Россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области

Российские войска нанесли авиаудары по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

Источник: информация ВСУ по состоянию на 18:00, Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Враг совершает авиаудары по позициям подразделений группировки войск "Юг" ("Південь") и по объектам гражданской инфраструктуры Запорожской области. В течение дня для ведения воздушной разведки, противник применял БПЛА (беспилотник) и совершил наступление в направлении населенных пунктов Курашаны, Васильевка, Михайловка и Шевченко".

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Детали: Запорожская ОВА сообщает, что войска противника остались без системного подвоза топлива и боеприпасов.

Однако "по указу старших начальников они все же совершили два артиллерийских обстрела по позициям наших подразделений, которые обороняются в направлении городов Мелитополь, Запорожье, Бердянск и Мариуполь".

"Получив отпор от подразделений группировки войск "Юг", совершили отход", – заявляет ОВА.

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По данным властей, украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора, а на некоторых направлениях эффективно контратакуют.